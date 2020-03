Coronavirus, da Carige prestiti a tasso zero per imprese e lavoratori colpiti dal fermo

Genova. Banca Carige corre in aiuto delle piccole e micro imprese, e dei lavoratori autonomi, che attraversano gravi difficoltà per il fermo dovuto al Coronavirus, dedicando a queste categorie prestiti d’onore e aperture di credito a tasso zero che verranno erogati in tempi rapidissimi anche grazie al ricorso ad istruttorie on line che, compatibilmente con la documentazione da acquisire, limiteranno al massimo o escluderanno la necessità di contatti fisici e spostamenti.

A favore di queste aziende Banca Carige ha deliberato di offrire un prestito d’onore di ammontare fino a 5.000 euro, a tasso zero, rimborsabili in 12 mesi dopo 6 mesi di pre-ammortamento. Il prestito, vero e proprio finanziamento-ponte per l’emergenza, è strutturato quindi in modo tale da consentire all’imprenditore di disporre immediatamente della cifra necessaria a far fronte delle necessità più urgenti per poi programmarne la restituzione a partire da settembre 2020, quando ci si augura le attività saranno ripartite regolarmente.

In alternativa al finanziamento rateale per le aziende in difficoltà Banca Carige ha previsto, sempre per l’importo di 5.000 euro e a tasso zero, anche un’apertura di credito in conto corrente, strumento gradito a tanti operatori e rimborsabile con flessibilità entro 18 mesi.

Le misure creditizie messe a punto da Banca Carige sono finalizzate a dare una boccata d’ossigeno a tante piccole ditte artigiane, aziende familiari, agricoltori, esercizi commerciali e del comparto servizi, che rappresentano la spina dorsale del tessuto economico locale e che si trovano oggi in condizioni di forte tensione finanziaria a causa dello stop imposto dall’emergenza sanitaria in corso.

“L’emergenza del Covid-19 sta generando gravi difficoltà alle attività commerciali, artigiane e agricole che si ritrovano prive delle proprie entrate – spiega l’Amministratore Delegato di Banca Carige Francesco Guido – Con questi finanziamenti a tasso zero, di importo comunque idoneo a fronteggiare le necessità più urgenti, intendiamo offrire uno strumento veloce a tutti gli operatori economici che svolgono la propria attività da almeno 12 mesi e che sono in grado di dimostrare di essere sempre stati puntuali nell’onorare i propri impegni. È un patto di fiducia di Carige con il proprio territorio. Carige Avanti Veloce non è uno slogan ma un impegno concreto. In questo momento abbiamo bisogno di speranza e coraggio e dobbiamo tutti ingaggiare una gara di positività e slancio verso il futuro. #CeLaFaremo”.