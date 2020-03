Coronavirus, Costa Crociere annulla tutti i viaggi nel Mediterraneo fino al 3 aprile

Genova. Costa Crociere annulla di fatto tutte le crociere nel Mar Mediterraneo fino al 3 aprile per effetto del decreto del Governo che vieta gli spostamenti a causa del coronavirus. Lo comunica la compagnia: “Le crociere attualmente in corso faranno scalo nei porti italiani solo per consentire agli ospiti di sbarcare e rientrare a casa, senza escursioni o nuovi imbarchi”.

Una misura che fa seguito a quella di Msc che ha deciso di annullare il viaggio di Opera, tornata oggi a Genova dopo il caso del passeggero a bordo risultato positivo al coronavirus dopo lo sbarco. A impedire le partenze sono proprio le disposizioni che impediscono di muoversi salvo ragioni di lavoro o assoluta necessità, e quindi incompatibili coi flussi turistici. A marzo erano previste due toccate della Costa Pacifica a Genova, il 23 e il 27 del mese.

“Come compagnia italiana e unico operatore di crociere battente bandiera italiana, il nostro impegno è quello di garantire il massimo supporto alle autorità e alla comunità italiane in questo sforzo straordinario per affrontare l’attuale situazione di emergenza” – ha dichiarato Neil Palomba, Direttore Generale di Costa Crociere.

La compagnia “sta provvedendo a informare gli ospiti interessati, offrendo loro un credito per una futura crociera, in modo che possano godere delle loro vacanze a bordo in un secondo momento”. Nei giorni scorsi Costa Crociere aveva già cancellato le prenotazioni di ospiti italiani in partenza per crociere al di fuori del Mediterraneo, nel tentativo di contenere i rischi e applicare le misure specifiche emanate dal governo italiano.