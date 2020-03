Coronavirus, Costa annulla le crociere in tutto il mondo: “Azione senza precedenti”

Genova. Costa Crociere annuncia oggi che sospenderà volontariamente le operazioni globali delle sue navi sino al 3 aprile. La decisione è stata presa dal momento che la diffusione del Coronavirus, recentemente dichiarata come pandemia dall’Organizzazione mondiale della sanità, richiede misure straordinarie e il contributo risoluto di tutte le parti interessate per fermare l’emergenza. A Genova, complice lo stop di Msc, non arriveranno più navi da crociera almeno fino al mese di maggio.

“In qualità di leader del settore, riteniamo che sia nostra responsabilità essere pronti a fare scelte difficili quando i tempi lo richiedono”, ha dichiarato Neil Palomba, direttore generale di Costa Crociere. “In Costa abbiamo sempre a cuore la salute e la sicurezza dei nostri ospiti e membri dell’equipaggio. Ora che queste circostanze senza precedenti richiedono azioni senza precedenti per garantire la tutela della salute delle persone in tutto il mondo, siamo pronti a svolgere il nostro ruolo”.

Nel tentativo di contenere l’emergenza sanitaria, Costa Crociere aveva già rivisto gli itinerari delle sue navi che facevano scalo nei porti italiani fino al 3 aprile, mentre le operazioni Costa in Cina erano già state sospese il 25 gennaio.

Le crociere attualmente in corso termineranno il loro attuale itinerario solo per consentire agli ospiti di sbarcare e tornare a casa. Costa Crociere sta provvedendo a informare gli agenti di viaggio e i clienti interessati dai cambiamenti, che riceveranno un buono per il rimborso completo.