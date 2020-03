Coronavirus, cooperativa friulana dona ventilatori al San Martino e fa pulizie sulla nave ospedale

Genova. La cooperativa friulana Idealservice, in accordo con Alisa e Arcs, ha deciso di donare due ventilatori polmonari all’Asl 3 di Genova e altrettanti all’ospedale Santa Maria Degli Angeli di Pordenone per affrontare l’emergenza coronavirus.

Sempre in terra ligure, Idealservice si occupa di garantire la pulizia e la sanificazione di tutti gli spazi interessati all’attività sanitaria sulla Gnv Splendid, la prima nave-ospedale dedicata ai pazienti affetti da Covid-19 e alle persone in fase di dimissione ospedaliera, attraccata nel porto di Genova. Una squadra di operatori specializzati è attiva sette giorni su sette.

Attualmente la cooperativa è impegnata in prima linea su tutto il territorio nazionale con 3.812 lavoratori (di cui 1.103 in Friuli Venezia Giulia e 502 in Liguria) che svolgono servizi essenziali di pulizia e sanificazione negli ospedali e nelle case di riposo, sui mezzi pubblici, all’interno di fabbriche, banche, supermercati, centri commerciali, uffici pubblici e privati, nonché di raccolta differenziata, trasporto e valorizzazione dei rifiuti urbani e speciali in diversi comuni d’Italia.