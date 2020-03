Genova. Continuano i disagi per legati al traffico pesante in virtù delle nuove disposizioni relative ai controlli sanitari presso il porto di Genova per contrastare il contagio del coronavirus.

Contingentati gli ingressi alla zona portuale: si entra a scaglioni per evitare che negli uffici si formino assembramenti e i camion, in attesa del loro turno, stanno affollando Lungomare Canepa e la Guido Rossa, creando non pochi disagi per il traffico. Una misura in teoria temporanea, almeno fino a quando non saranno arrivati i presidi sanitari richiesti.

Tra le misure previste un massimale di accesso in zona portuale per evitare assembramenti, e lo scarico dei container solo a nave presente. Sono inoltre in corso anche controlli per le partenze dei traghetti rimasti operativi in servizio essenziale per le isole.

Disagi anche per gli abitanti della zona, che, obbligati a casa, devono convivere con centinaia di tir in coda.