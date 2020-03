Genova. Speriamo non sia dovuto solo alle nuvole di questa mattina che via via si stanno diradando ma intorno alle 11 sulla spiaggia di Boccadasse, domenica scorsa presa d’assalto da genovesi e turisti in barba al rischio di contagio, non c’era nessuno.

Continuano comunque serrati i controlli in zona e nella sovrastante corso Italia, tradizionale lungomare da passeggio per i genovesi. La polizia locale ferma persone ed auto chiedendo le ragioni degli spostamenti e il possesso dell’autocertificazione.

I controlli serrati andranno avanti per tutto il week end.

Al momento anche in centro a Genova, dalla zona del porto Antico a via XX Settembre, dove fra l’altro tutti i negozi sono chiusi, ci sono pochissime persone.