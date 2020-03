Coronavirus, “controllavo che in via Sestri non ci fosse nessuno”: denunciato vigilante ‘fai da te’

Genova. E’ stato fermato poco dopo le 22 in via Sestri da una volante del commissariato di Sestri ponente.

Protagonista un cittadino del Bangladesh che alla domanda dei poliziotti su cosa facesse in giro ha risposto che “stava controllando che in via Sestri non ci fosse nessuno”.

Sempre a Sestri ponente la mattina gli agenti del commissariato avevano denunciato una coppia di italiani lei di 50 e lui di 56 anni, seduti su di una panchina a prendere il sole dopo una breve passeggiata. I due hanno prova a giustificarsi dichiarando che avrebbero poi fatto la spesa.