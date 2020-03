Quarantinechallenge: come passare il tempo in quarantena? Ecco qualche consiglio da scambiare

Come passate il tempo in quarantena? Abbiamo pensato che fosse interessante scambiarci alcuni consigli su come passare il tempo in casa, sarà come un passaparola, noi vi lasciamo alcune idee e ognuno può inviare un messaggio al numero 392 9209238 per condividere con noi il suo passatempo preferito, sarà anche un modo per trovare nuove compatibilità.

1) Relax. Come prima cosa abbiamo pensato sia giusto godersi un po’ di sano relax, dormire un po’ di più, leggere un buon libro, guardare film/serie tv.

2) Dedicarsi ad imparare cose nuove. Potete studiare una nuova lingua, o suonare uno strumento.

3) Cucinare. Mettetevi il grembiule e prendete in mano il mattarello, giocate a fare lo chef per voi stessi

4) Fai da te. Finire tutti quei lavoretti domestici che ti eri ripromesso di fare ma che la mancanza di tempo non ti ha mai permesso di portare a termine.

Alcuni consigli…

FILIPPO 42 anni: ama le serie tv e ne ha già finite 5 dall’inizio della quarantena, si è rimesso anche a suonare la chitarra che aveva messo via già da anni.

ROSA 56 anni, insegnante: Leggere e studiare era già la sua passione ma da quando è costretta in casa ancora di più, si è iscritta ad un corso Online per specializzarsi sempre meglio.

GUIDO 67 anni: fortunatamente vive in campagna e circondato dal verde, si da al giardinaggio e il suo orto si sta espandendo sempre di più.

RITA 65 anni: lettrice incallita, ha scoperto i libri online e anche gli audio libri, ne ha già letti ed ascoltati a bizzeffe