Genova. Scoppia la polemica sul via libera della Regione ai privati per eseguire i test sierologici sull’infezione da coronavirus. Da lunedì alcune strutture (a Genova per ora risulta solo il Laboratorio Albaro di Alliance Medical, ieri siamo andati a chiedere qualche delucidazione) propongono un prelievo a domicilio, solo su presentazione di richiesta medica, con cui è possibile sapere se il proprio corpo abbia sviluppato o meno gli anticorpi specifici per il virus. Un’analisi costosa – il prezzo è di 100 euro, tutto a carico del paziente – che presenta molte differenze rispetto al tampone, anche se permette di avere un risultato in tempi molto più rapidi.

“Siamo alle solite. La sanità ligure vuole delegare a pagamento, un valore, quello della salute pubblica, ai privati”, attacca Alice Salvatore, capogruppo in consiglio regionale del Movimento 5 Stelle. “Non sono ancora paghi della loro voglia di regalare il nostro futuro alla gestione privata. È tutto fatto in un’ottica individualista, per fornire un servizio a chi può permetterselo e starsene con l’anima in pace, quindi un servizio inutile alla collettività. Le risorse umane dei lavoratori privati convenzionati andrebbero invece meglio indirizzate per fare le analisi dei tamponi presso le strutture pubbliche, Invece che impiegarle per questo lavoro di élite”.

Tra chi oggi storce il naso c’è anche il Pd, che pure una settimana fa chiedeva proprio di aprire ai test sierologici come alternativa al tampone. “Appare abbastanza inquietante che prestazioni di quella natura vengano offerte in questa fase di emergenza a pagamento, anziché essere messe a disposizione dalla pubblica amministrazione gratuitamente – dice il capogruppo in Regione Giovanni Lunardon -. È il pubblico che deve coordinare laboratori pubblici e privati per sviluppare una campagna di test e di tamponi massiva. Se no semplicemente questa campagna non riuscirà”. Per i democratici l’unica opzione da affiancare all’isolamento è “fare test a tappeto anche agli asintomatici”.

“Una scelta che non condividiamo dal punto di vista etico, perché mette in discussione l’accesso universale alle prestazioni sanitarie. Stiamo parlando di esami che, realisticamente, il cittadino dovrà pagarsi di tasca sua, anche se il costo non è specificato. Ma vorremmo capirne la validità anche dal punto di vista scientifico e procedurale”, aggiunge capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino che, in qualità di vicepresidente della commissione regionale sanità, questa mattina ha scritto al commissario straordinario Locatelli per ottenere chiarimenti.

“Per affrontare l’emergenza in modo virtuoso, il pubblico deve lavorare a pieno regime e il privato lavorare in sinergia al fine di incrementare l’offerta sanitaria. Non è accettabile, al contrario, l’utilizzo dell’emergenza come una scorciatoia per attribuire nuove risorse ai privati e squalificare ulteriormente l’offerta sanitaria pubblica che mai come in questo momento mostra invece la necessità di una forte iniezione di investimenti pubblici”, aggiunge Juri Michelucci di Italia Viva.

Tante le domande ancora senza risposta. Chi risulta “positivo” al test sierologico (supponendo che abbia già sintomi, perché deve passare prima dal proprio medico) deve chiamare al 112 e mettersi in isolamento? Al momento i laboratori privati non hanno l’obbligo di segnalare i pazienti che potrebbero essere ammalati, diversamente da quanto accade ad esempio col morbillo.

E ancora: il test sierologico per coronavirus entrerà nelle prestazioni essenziali coperte dallo Stato? Per ora solo alcune categorie professionali (in primis medici, infermieri e personale sanitario) vengono sottoposti di default al prelievo gratuitamente, gli altri devono pagare. Avverrà un coordinamento tra centri diagnostici e Alisa? Per ora l’unico punto di raccordo è un bando in scadenza domani rivolto ai laboratori privati per analizzare i campioni prelevati negli ospedali.