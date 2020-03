Coronavirus, bidoni sanificati e pulizia delle strade: le iniziative di Amiu

Genova. Non si fermerà la pulizia delle strade, anzi, i bidoni della spazzatura saranno sanificati quotidianamente. Questa la controffensiva di Amiu per contribuire alla difesa dal Coronavirus, il cui contagio sta per giungere al picco, secondo le previsioni.

Per quanto riguarda la pulizia delle strade, l’azienda ha precisato che continuerà anche lo spazzamento meccanizzato delle strade e la pulizia dei tombini proseguono, con l’unica differenza che ai cittadini non viene richiesto di spostare l’auto e quindi di dover uscire di casa.

Le strade, precisa Amiu, vengono pulite lo stesso, utilizzando ad esempio soffiatori e addetti ecologici di supporto alle spazzatrici e ai mezzi meccanici; l’attività di pulizia prosegue con attenzione su tutto il territorio genovese e comprende anche la sanificazione giornaliera dei cassonetti.