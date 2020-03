Coronavirus, arrivato in Protezione civile un carico da 32 mila mascherine

Genova. “Questa mattina in arrivo nel magazzino della Protezione Civile Regionale le prime 32 mila mascherine FFP2 acquistate direttamente dalla Regione Liguria per il supporto al nostro personale sanitario in prima linea”. Le mascherin

Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

Nelle prossime ore dovrebbero arrivare anche 80 mila mascherine chirurgiche. Ieri il governatore Toti aveva annunciato che entro la fine della settimana arriveranno in Liguria “oltre 2 milioni di mascherine dalla Cina, da distribuire al più presto ai Comuni, a chi lotta ogni giorno negli ospedali, ai farmacisti, ai volontari, a chi garantisce la nostra sicurezza, a chi lavora per mandare avanti il nostro Paese”.