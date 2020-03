Coronavirus, Ansaldo energia chiude fino al 23 marzo

Genova. Dopo le chiusure decise per giovedì e venerdì la direzione di Ansaldo Energia ha deciso di chiudere l’attivià produttiva per tutta la settimana.

Come si legge in una nota dell’azienda la sospensione dell’attività è stata va da lunedì 16 a venerdì 20 marzo.

“La copertura verrà prioritariamente assicura tramite l’utilizzo di ferie maturate e non fruite entro il 31 dicembre 2019 e – spiega l’azienda – in via residuale, attraverso il ricorso agli ulteriori strumenti ordinari così come richiamati nelle premesse del protocollo d’intesa definita oggi tra Governo e parti sociali”