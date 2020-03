Coronavirus, ancora morti negli ospedali genovesi: il bollettino del 29 marzo

Genova. Ieri sono decedute a causa del Coronavirus 27 persone in Liguria, il bollettino del 28 marzo è arrivato a quota 358 decessi totali. Anche questa domenica 29 marzo porta con sé le notizie drammatiche di chi non è riuscito a sopravvivere alla malattia. Ecco il bilancio comunicato in tempo reale dalle asl e dagli ospedali genovesi.

Aggiornamento ore 14 La direzione medica dell’Ospedale Villa Scassi segnala 5 decessi

Uomo di 71 anni ricoverato il 27.3.2020 nel reparto di Medicina con comorbidità

Uomo di 77 anni ricoverato il 02.3.2020 nel reparto di Medicina con comorbidità

Donna di 62 anni ricoverata il 23.3.2020 nel reparto Unità di Crisi Covid DEA con comorbilità

Uomo di 82 anni ricoverato il 24.3.2020 nel reparto di PS/OBI con comorbidità

Uomo di 83 anni ricoverato il 28.3.2020 nel reparto di Medicina con comorbidità

La direzione medica dell’Ospedale Gallino segnala 1 decesso

Uomo di 96 anni ricoverato il 17.3.2020 nel reparto di Medicina Gallino proveniente da reparto di Medicina Villa Scassi con comorbidità,

Aggiornamento ore 13e15 La direzione sanitaria dell’ospedale Galliera segnala 3 decessi:

Donna, 89 anni, genovese, decesso avvenuto alle ore 15.30 del 28 marzo, ricoverata presso Pronto Soccorso, con comorbidità.

Donna, 79 anni, genovese, decesso avvenuto alle ore 18.35 del 28 marzo, ricoverata presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità.

Uomo, 62 anni, genovese, decesso avvenuto alle ore 22.00 del 28 marzo, ricoverato presso S..C. Rianimazione, con comorbidità.

Il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.

Articolo in aggiornamento