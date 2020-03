Coronavirus, ancora decessi negli ospedali genovesi: il bollettino medico dell’epidemia

Genova. Non si ferma la triste conta dei decessi che vedono il Covid-19 come concausa, a seguito dell’epidemia in corso nel nostro paese come nel mondo.

In continuo aggiornamento il quotidiano bollettino medico che arriva dagli ospedali e dalle strutture sanitarie genovesi

La Direzione Sanitaria del San Martino oggi segnala 5 decessi, anche per infezione da Covid-19: un paziente nato a Genova e residente a Pieve Ligure di 90 anni, presso il Padiglione 12, ieri alle 16:13, un paziente nato e residente a Genova di 74 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso, ieri alle 18:10, una paziente nata a Gela e residente a Genova di 97 anni, presso l’Osservazione Breve Intensiva, alle 04:20, un paziente nato e residente a Genova di 96 anni, presso l’Osservazione Breve Intensiva, alle 06:15, un paziente nato a Civitavecchia e residente a Genova di 79 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso, alle 02:30.