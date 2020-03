Coronavirus, 18 nuovi decessi a Genova: il punto in tempo reale con i dati di asl e ospedali

Genova. Nella giornata di ieri il numero complessivo di decessi di persone positive al Coronavirus era continuato a crescere ma con una tendenza leggermente più rallentata. Vedremo se anche oggi questo trend sarà confermato. Al di là dei numeri, però, da asl e ospedali, continuano ad arrivare notizie drammatiche e della morte di diverse persone.

Aggiornamento ore 14.02 La Direzione Medica dell’Ospedale Villa Scassi segnala 8 decessi:

Donna di 61 anni ricoverata il 20.3.2020 in Medicina con comorbidità

Donna di 88 anni ricoverata il 22.3.2020 in Ps/OBI con comorbidità

Donna di 70 anni ricoverata il 23.3.2020 in Ps/OBI con comorbidità

Uomo di 77 anni ricoverato il 20.3.2020 nel reparto di Pneumologia con comorbidità

Uomo di 87 anni ricoverato il 10.3.2020 nel reparto di Degenza Breve con comorbidità

Uomo di 73 anni ricoverato il 17.3.2020 nel reparto di Medicina con comorbidità

Donna di 84 anni ricoverata il 23.3.2020 in Ps/OBI con comorbidità

Uomo di 77 anni ricoverato il 23.3.2020 nel reparto di Pneumologia con comorbidità

La Direzione Medica dell’Ospedale Gallino segnala 1 decesso:

Uomo di 87 anni, ricoverato il 20/03/2020 nel reparto di Medicina Gallino proveniente da OBI Villa Scassi con comorbidità

Aggiornamento ore 13.59 La Direzione Sanitaria dell’E.O. Ospedali Galliera segnala 3 decessi:

Donna, 80 anni, genovese, decesso avvenuto alle ore 16.00 del 24 marzo, ricoverata presso S.C. Malattie Infettive, con comorbità.

Uomo, 72 anni, genovese, decesso avvenuto alle ore 22.45 del 24 marzo, ricoverato presso S.C. Malattie Infettive, con comorbità.

Uomo, 87 anni, genovese, decesso avvenuto alle ore 6.15 del 25 marzo, ricoverato presso S.C. Malattie Infettive, con comorbità.

Il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.

Aggiornamento ore 13.50 La Direzione Sanitaria del policlinico San Martino segnala 6 decessi, anche per infezione da Covid-19:

Di un paziente nato e residente a Genova di 75 anni, presso Rianimazione, deceduto ieri alle 20:20.

Di un paziente nato e residente a Genova di 90 anni, presso il Padiglione 10, deceduto ieri alle 21.20.

Di un paziente nato in provincia di Treviso e residente a Genova di 90 anni, presso il Padiglione 12, deceduto ieri alle 22.25.

Di un paziente nato e residente a Genova di 90 anni, presso il Padiglione 10, deceduto alle 23.30.

Di un paziente nato e residente a Genova di 84 anni, presso il Padiglione 10, deceduto stamani alle 11:15.

Di un paziente nato e residente a Genova di 94 anni, presso il Padiglione 10, deceduto stamani alle 11:30.

Notizia in aggiornamento