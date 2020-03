Coronavirus, anche oggi nessuna tregua: in Liguria il bilancio supera quota 100 morti

Genova. Non si placa purtroppo la conta dei morti negli ospedali liguri a causa del coronavirus. Al momento, in base ai bollettini in tempo reale in arrivo dalle Asl e dagli ospedali, il bilancio a salito a 118 vittime (ieri erano 100 in tutto).

Ospedale San Martino di Genova. Due i decessi riscontrati :una paziente nata e residente a Genova di 81 anni, deceduta presso il Padiglione 12 alle 04:00 di stamani e di un paziente nato in provincia di Caserta ma residente a Genova di 72 anni, presso la Rianimazione del 3° piano del Monoblocco, deceduto oggi alle 12:00. Ad ora sono 37 i ricoverati in Malattie Infettive, 33 in Rianimazione, 30 al Padiglione 10, 18 al Padiglione 12.

Ospedale Galliera di Genova. Segnalati due decessi: un uomo, 64 anni, genovese, decesso avvenuto alle ore 20.20 del 19 marzo, ricoverato presso in Rianimazione, con comorbità, e un altro uomo, 87 anni, genovese, decesso avvenuto alle ore 21.30 del 19 marzo, ricoverato presso Malattie Infettive, con comorbità. Il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.

La Spezia. Asl 5 segnala 4 decessi, si tratta di: una donna di anni 77, deceduta ieri, 19 marzo, nel reparto di Medicina interna (ospedale Sant’Andrea) e residente nel Comune di Levanto; un uomo di anni 77, deceduto oggi, 20 marzo, nel reparto di Malattie Infettive e residente nel Comune di Beverino; un uomo di anni 54 deceduto oggi, 20 marzo, nel reparto di Rianimazione (ospedale Sant’Andrea) e residente nel comune di La Spezia; un uomo di anni 67, deceduto oggi, 20 marzo, nel reparto di Pneumologia (ospedale Sant’Andrea) e residente nel comune di Sarzana. Inoltre, è pervenuto in data di oggi, 20 marzo, il risultato del tampone positivo di una donna di anni 72, deceduta il 17 marzo nel reparto di Medicina d’Urgenza (ospedale Sant’Andrea) e residente nel comune di Vezzano Ligure.

Imperia. Sono deceduti quattro pazienti positivi al Covid-19: una paziente di 93 anni, della provincia di Imperia, deceduta nella serata del 19 marzo. Era ricoverata dal 18 marzo all’Ospedale di Imperia. Un paziente di 87 anni, originario del Piemonte, deceduto questa mattina. Il paziente era ricoverato dal 12 marzo nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Sanremo. Una paziente di 86 anni, della provincia di Imperia, deceduta questa mattina. Era ricoverata dal 16 marzo nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Sanremo. Un paziente di 91 anni, originario del Piemonte, deceduto questa mattina. Era ricoverato dal 17 marzo all’Ospedale di Imperia.

Savona. Sei decessi Presidio di Ponente: uomo di 85 anni della provincia di Savona, uomo di 66 anni della provincia di Savona, donna di 91 anni della provincia di Savona, uomo di 74 anni della provincia di Savona, donna di 89 anni della provincia di Savona. Presidio di Levante: uomo 67 anni della provincia di Savona