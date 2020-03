Coronavirus, Amt fornirà copertura assicurativa per i dipendenti in caso di ricovero

Genova. Due note di servizio dedicate per gestire il sovraffollamento eventuale sui mezzi e per avere informazioni pratiche, una copertura assicurativa a carico dell’azienda in caso di ricoveri per Covid19, una riduzione ulteriore dei turni: sono i punti su cui hanno trovato un accordo i sindacati di categoria Filt Cgil Fit Cisl Uil Trasporti, Faisa Cisl, Ugl Trasporti dopo una riunione in videoconferenza con l’azienda di trasporto pubblico genovese Amt.

Da lunedì il servizio feriale sarà effettuato con una riduzione complessiva di 40 turni rispetto a quello attualmente erogato, con una frequenza che sulle direttrici principali rimarrà pressoché invariata mentre subiranno una dilatazione quelle in sovrapposizione.

Nel fine settimana: nella giornata del sabato sarà predisposto un servizio festivo, mentre la domenica sarà programmato un servizio del 1° maggio riequilibrato tra le linee.

La direzione aziendale ha pubblicato due avvisi al personale:

– Il numero 24 per informare che AMT ha stipulato una polizza assicurativa sanitaria valida per ogni dipendente, il cui costo è a totale carico dell’azienda, in caso di ricovero ospedaliero causato da infezione COVID-19.

– Il numero 25 per il comportamento che il personale alla guida dovrà adottare in caso di sovra affollamento o per la mancanza delle distanze interpersonali da parte dei passeggeri a bordo dei bus.

Inoltre, in considerazione sia della diminuzione dei passeggeri trasportati e della riduzione dei volumi di servizio, sia della possibile emanazione di Decreti per il contrasto al Covid-19 che potrebbero ancora di più limitare gli spostamenti delle persone, la chiusura delle attività commerciali ancora aperte, o addirittura il fermo di alcuni segmenti della produzione, che produrrebbe un’ulteriore riduzione del servizio ed un sensibile aumento degli esuberi del nostro personale, è stato stipulato – per via telematica – l’accordo aziendale per la domanda di accesso al Fondo Bilaterale di Solidarietà che AMT invierà alla Direzione territoriale dell’INPS.