Coronavirus, altri tre morti al San Martino: uno era ricoverato all’interno del pronto soccorso

Genova. Inizia male la quarta settimana di emergenza coronavirus in Liguria. L’ospedale San Martino segnala altri tre morti, con un bilancio delle vittime nella nostra regione che sale dunque a 36.

Nel reparto di rianimazione si è spenta stamattina una signora di 90 anni, nata e residente in provincia di Milano. Il suo cuore ha smesso di battere alle 6.45. All’interno del pronto soccorso, in osservazione breve intensiva, è deceduto un ecuadoriano di 73 anni, residente a Genova, stanotte alle 2.45. Nella notte è morto anche un paziente residente in provincia della Spezia, 87enne, ricoverato nel reparto di malattie intensive.

Dall’ultimo bilancio, quello di domenica pomeriggio, risultano 524 le persone positive al coronavirus in Liguria, 90 in più rispetto a sabato. Di questi, 319 sono ospedalizzati, 172 sono al proprio domicilio e 33 sono clinicamente guariti (ancora positivi, a casa). Le persone decedute dall’inizio dell’emergenza sono adesso 36. Nella giornata di ieri si erano verificati 6 decessi.