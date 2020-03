Coronavirus, altri due contagiati in rianimazione al San Martino: c’è anche un 60enne da Savona

Genova. Salgono a nove i pazienti positivi al coronavirus ricoverati all’ospedale San Martino di Genova e di questi cinque sono in rianimazione. Lo comunica la direzione sanitaria del policlinico nel bollettino quotidiano.

Gli ultimi due pazienti trasferiti, in condizioni gravi ma stabili, sono un 60enne proveniente dall’unità di terapia intensiva di Savona e una donna di 76 anni della provincia di Bergamo che era stata ricoverata a Sanremo dopo una vacanza a Diano Marina insieme al marito, anche lui contagiato. In terapia intensiva anche il 79enne di Castiglione d’Adda e la 90enne di Lodi provenienti dall’hotel Bel Sit di Alassio e una 85enne del Cremonese che soggiornava nell’hotel Garden di Laigueglia, dove è deceduta la prima vittima ligure.

Gli altri quattro sono ricoverati nel reparto di malattie infettive: una donna di 73 anni di Castiglione d’Adda, in reparto dal 24 febbraio e in costante miglioramento, una donna di anni 64 di Piacenza ricoverata dal primo marzo (contatto di caso confermato a Codogno) in costante miglioramento, un uomo di 75 anni della provincia di Cremona proveniente dall’hotel Garden di Laigueglia, ricoverato dal primo marzo in condizioni più che buone, un uomo di 79 anni residente in provincia di Cremona e proveniente dall’hotel Corallo di Finale ricoverato dal 3 marzo in condizioni sempre stabili ma sottoposto a stretto monitoraggio.

Intanto buone notizie arrivano dal Sant’Andrea della Spezia: il 54enne di Pignone, contagiato durante una trasferta a Codogno, è in ottime condizioni e pronto per essere dimesso, come comunica l’Asl 5. Ora si cerca una sistemazione idonea per fargli trascorrere la convalescenza.