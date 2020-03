Coronavirus, allarme lavoratori Amiu: “Siamo senza mascherine, se non arrivano pronti a fermarci”

Genova. “Grave carenza di dispositivi di protezione individuale necessari a garantire ai lavoratori di operare in condizioni che rispettino gli standard di sicurezza previsti”. È la denuncia che i sindacati dei dipendenti Amiu hanno inviato ieri ad azienda, prefetto, Bucci, Toti e al commissario straordinario nazionale Arcuri. A firmare il documento sono Fp-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel.

In altre parole: mancano mascherine per chi in questi giorni si occupa anche di sanificare strade e bidoni della città durante l’emergenza coronavirus. Da quanto si apprende l’azienda avrebbe garantito che a breve arriveranno gli approvvigionamenti, ma i lavoratori temono un ritardo. E precisano che, in tal caso, non sarebbero “in grado di garantire lo svolgimento del regolare servizio con il rischio che oltre all’emergenza pandemica possa sommarsi anche un’emergenza igienico-sanitaria”.

Amiu nei giorni scorsi ha attivato un servizio straordinario di sanificazione quotidiana dei bidoni. Lo spazzamento meccanizzato delle strade continua, ma ai cittadini non viene chiesto di spostare l’auto per evitare di dover uscire di casa.