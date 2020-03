Coronavirus, al San Martino effettuati 317 tamponi su medici e infermieri: positivi in 17

Genova. Sono già 17 gli operatori sanitari tra medici, infermieri e altri addetti in forza all’ospedale Policlinico San Martino risultati positivi al Coronavirus. Lo comunica la direzione del nosocomio. “Su 317 tamponi effettuati dalla Medicina del Lavoro diretta dal dottor Copello su medici, infermieri e operatori socio sanitari in struttura a ora, con alcuni referti in attesa, sono risultati positivi 17”. Questo potrebbe dover significare una riduzione della forza lavoro nel presidio medico in prima linea nella lotta al Coronavirus perché per precauzione questi medici dovranno sospendere l’attività. In Emilia Romagna, per evitare che le file possano restare sguarnite, si sta valutando di far lavorare i medici e gli infermieri positivi ma asintomatici.

Nella giornata di oggi all’ospedale San Martino sono 35 i ricoverati in malattie infettive, due dei quali trasferiti sulla nave ospedale Splendid. Sono invece 43 i pazienti nelle tre rianimazioni del Policlinico e 5 quelli in sub intensiva, 30 al Padiglione 10, 81 al Padiglione 12, 25 al 5° piano della palazzina laboratori, 41 quelli al piano terra e al 1° piano del Pronto Soccorso.

Confermati i due percorsi separati al Pronto Soccorso, uno per pazienti Covid e uno per pazienti con altre patologie. Al fine di evitare la permanenza di pazienti in Covid in aree considerate a rischio, dopo la visita seguita al tradizionale triage, i pazienti vengono trasferiti direttamente nei reparti attinenti all’eventuale patologia riscontrata. Spostati anche i pazienti anziani con più patologie presenti al quinto piano del padiglione Maragliano.

Inoltre, dicono dalla direzione, il repentino abbassamento delle temperature, ha spinto la direzione a contattare la Protezione Civile, che sta provvedendo a consegnare coperte termiche e termosifoni a olio per riscaldare l’area della tenda Covid (in massima sicurezza), all’esterno del Pronto Soccorso.

E’ in consegna un ventilatore polmonare che il Coordinamento Nazionale Cacciatrici Federcaccia ha donato all’Ospedale. L’acquisto dell’apparecchiatura e dei numerosi accessori che la completano – per il valore di circa 12.000€ – è stata resa possibile grazie a una raccolta fondi pubblicata sui social