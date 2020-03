Coronavirus, al parco del Righi deserto da giorni spunta un branco di lupi

Genova. Le foto e i video, catturati da alcuni residenti della zona, stanno già circolando sul web lasciando tutti a bocca aperta. Nelle immagini si vede un branco di animali che in tutto e per tutto sembrerebbero essere lupi (ma anche cani cecoslovacchi inselvatichiti o un non improbabile incrocio di questi due animali) aggirarsi per le strade del parco del Peralto, tra l’asfalto e la boscaglia. Si tratta di tre esemplari, forse un adulto e due bestie più giovani.

Probabile che dopo i cinghiali, o i daini, già presenti in aree urbane a Genova anche ben prima che certe zone della città si spopolassero improvvisamente a causa delle norme imposte per l’emergenza Coronavirus, anche questo tipo di animale selvatico abbia iniziato a fare la sua comparsa, approfittando della presenza dell’uomo ridotta ai minimi termini.

Inoltre, in passato, si erano già registrati avvistamenti sulle alture cittadini e ai limiti dei quartieri collinari, e in alcuni casi allevatori e coltivatori avevano trovato le tracce lasciate da questi animali, a partire dai resti di altri animali sbranati.

Anche altre città stanno sperimentando un certo “ritorno della natura” legato, apparentemente, al fatto che strade e piazze sono state lasciate “libere” dagli umani: nei giorni scorsi si è molto parlato della comparsa di lepri selvatiche a Milano o dei delfini nel porto di Trieste, per fare solo alcuni esempi.

(foto da Facebook)