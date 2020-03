Coronavirus, al colosso Rina scatta lo smart working per tutti i dipendenti

Genova. I dipendenti sono stati avvisati via mail ieri sera, quando ormai gran parte di loro stava per spegnere il computer. Da oggi al Rina, una delle principali aziende genovesi, si lavora da casa. La misura non è obbligatoria e non è legata a casi di contagio o a casi sospetti, ma fortemente caldeggiata per limitare il rischio.

Lo smart working, possibile per la società, che conta nelle due sedi del capoluogo ligure (quella nuova in via Cecchi e quella in via Corsica) oltre 1000 dipendenti, sarà possibile senza limiti di ore fino al 15 marzo, almeno questa è la scadenza del provvedimento, al momento.

La decisione dell’azienda è stata motivata da ragioni cautelative e preventive. Inoltre la società già da tempo ha implementato i software gestionali e i propri sistemi per consentire un agevole lavoro da casa, a prescindere dall’emergenza Coronavirus.