Coronavirus, Agenzia delle Entrate: sedi aperte solo per ricezione atti

Genova. L’Agenzia della Entrate reitera l’invito a utilizzare i canali telematici per la richiesta dei servizi, in modo da contenere il rischio di diffusione del contagio da coronavirus con la presenza di persone negli uffici.

In ogni caso le sedi restano aperte e sarà possibile però solo consegnare documenti e richiedere servizi per la successiva lavorazione in back-office.

Inoltre è possibile ricorrere all’utilizzo della posta elettronica certificata (gli indirizzi sono riportati sul sito Internet, nell’area nazionale e in quelle regionali) per la presentazione di istanze e documenti che saranno lavorati in back- office, il cui esito sarà comunicato dall’ufficio sempre con posta elettronica.

Sarà possibile comunicare con gli uffici anche utilizzando gli altri canali di comunicazione come Civis, posta elettronica non certificata e telefono, secondo le modalità descritte sul sito Internet dell’Agenzia.

Per i servizi di assistenza di carattere generale è attivo il numero verde 800909696, contattabile da telefono fisso, o il numero 06 96668907 tramite cellulare.