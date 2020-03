Coronavirus, a Quezzi lite in coda alla farmacia: “Non stai rispettando la distanza di sicurezza”

Genova. Animi tesi e nervi a fior di pelle in questi giorni di isolamento forzato per l’emergenza coronavirus. Dopo le aggressioni nel weekend a Rivarolo e in via Canevari le forze dell’ordine sono dovute intervenire stamattina in largo Merlo, nel quartiere di Quezzi, per una lite in strada.

Tutto sarebbe nato, secondo le testimonianze di alcuni residenti, tra le persone in coda per entrare in farmacia, una delle poche attività che restano aperte. Un uomo, indispettito perché a suo dire un’altra persona non rispettava la distanza di un metro, ha iniziato a gridare. La lite è degenerata e gli abitanti hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto è arrivata la polizia locale che ha controllato le generalità delle persone coinvolte. Nella piazza, però, continuano a stazionare numerose persone, soprattutto anziane, che si godono la giornata all’aria aperta nonostante il divieto di uscire e senza fare la spesa nei negozi.