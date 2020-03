Coronavirus, a Genova il primo paziente ufficialmente guarito: era stato curato con Remdesivir

Genova. Primo paziente contagiato da coronavirus ufficialmente guarito a Genova. Lo ha annunciato Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, durante la conferenza stampa in streaming con il presidente Giovanni Toti e gli altri dirigenti della sanità ligure.

“Abbiamo il primo vero guarito, sottoposto a due tamponi entrambi negativi – ha detto Bassetti – un paziente ricoverato lo scorso 7 marzo, di 79 anni. Ora potrà tornare nella sua casa in Lombardia”. La novità importante è che l’uomo era stato trattato con Remdesivir, il farmaco sperimentale efficace contro l’ebola ordinato dal San Martino direttamente a Washington dove viene prodotto: “Sembra funzionare”, spiega Bassetti, “e questa cosa ci fa esultare“. Il medico ha fatto sapere che arriveranno altre scorte del farmaco che continuerà a essere usato sui pazienti ricoverati a Genova.

“È molto variabile lo spettro delle manifestazioni: va da persone che quasi non si accorgono di avere questa infezione a forme che hanno una polmonite molto aggressiva. Non bisogna avere paura, la paura porta a scelte irrazionali come quella di correre al pronto soccorso”, ha aggiunto il primario del San Martino che da sempre invita a non diffondere allarmi ingiustificati.