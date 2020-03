Coronavirus, 49enne egiziano dalla Lombardia a Genova per lavoro: è positivo al test

Genova. Salgono ancora i ricoverati all’ospedale San Martino di Genova per coronavirus. Oggi, informa la direzione sanitaria del policlinico, il loro numero è salito a dieci, uno più di ieri.

L’ultimo arrivato è un cittadino di origine egiziane 49enne proveniente dalla Lombardia, a Genova per motivi di lavoro. E’ arrivato al pronto soccorso accompagnato dai militi del 118 in discrete condizioni generali: dopo l’anamnesi, negativa per contatti, è stato visitato dai medici. E’ stato tamponato, poi trasferito in malattie infettive. Ieri sera l’esito del tampone è risultato positivo per Covid. La coordinatrice infermieristica del pronto soccorso ha poi convocato gli operatori venuti a contatto con il paziente, che sono stati sottoposti a tampone. I risultati dei tamponi si avranno in serata.

Sono sempre cinque i pazienti in regime di ricovero presso rianimazione, in assistenza ventilatoria invasiva, gravi ma stabili: un uomo di 79 anni, residente a Castiglione D’Adda, una donna di 85 anni residente nella provincia di Cremona, una donna di 90 anni residente nella provincia di Lodi, un uomo di 60 anni trasferito dall’unità di terapia intensiva di Savona e una donna di 76 anni, proveniente da Bergamo, trasferita da Sanremo.

Al momento sono sempre cinque i ricoverati presso il reparto di malattie infettive del San Martino: una donna di 73 anni in costante miglioramento, una donna di 64 anni di Piacenza in costante miglioramento, un uomo di 75 anni della provincia di Cremona in condizioni più che buone, un uomo di 79 anni residente in provincia di Cremona in condizioni sempre stabili ma sottoposto a stretto monitoraggio e appunto il cittadino di origine egiziane.

Al Galliera sono invece ricoverati due pazienti: un uomo di 55 anni, di Andora, con notizia di contatti con persone provenienti da regioni del nord, trasferito da Savona, in discrete condizioni di salute e una donna di 70 anni, di Varazze, con notizia di contatti con persone provenienti da regioni del nord, anche lei da Savona in buone condizioni.