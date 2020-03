Coronavirus, 41 decessi in un giorno: si avvicina il picco del contagio in Liguria

Genova. Crescono le dimensioni del contagio relativo al Covid-19 nella nostra regione: sono 1693 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 215 in più rispetto a ieri.

Ma a segnare il record è il numero dei decessi con coronavirus, che nelle ultime 24 ore sono stati 41, per un totale storico che sfonda quota duecento, arrivando a segnare 212 vittime.

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 894 sono gli ospedalizzati, di cui 138 in terapia intensiva, sono al domicilio 657 persone (176 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 142. I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 17 (3 più di ieri)

Gli 894 ospedalizzati sono così suddivisi:

• Asl1 – 130 (17 in terapia intensiva)

• Asl2 – 132 (15 in terapia intensiva)

• ASL 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 10

• Asl 3 Villa Scassi – 148 (15 in terapia intensiva)

• Asl4 – 49 (10 in terapia intensiva)

• Asl5 – 75 (14 in terapia intensiva)

• San Martino – 148 (43 in terapia intensiva)

• Galliera – 134 (16 in terapia intensiva)

• Gaslini 1

• Evangelico – 67 (8 in terapia intensiva)

Le persone in sorveglianza attiva sono 2093, così suddivise:

• Asl1: 591

• Asl2: 360

• Als3: 277

• Asl4: 411

• Asl5: 454