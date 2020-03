Coronavirus, 40 denunce dei carabinieri in provincia di Genova: controlli per fermare i turisti

Genova. Sono aumentati i controlli nel fine settimana in Liguria per fare rispettare le disposizioni del decreto “io resto a casa” per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e fermare soprattutto i turisti delle regioni limitrofe.

I carabinieri stanno presidiando in particolare le strade delle riviere, Chiavari e Rapallo in testa, a cominciare dai caselli autostradali, per evitare che turisti dalla Lombardia o dal Piemonte circolino senza motivo. Nei giorni scorsi molte seconde case sono state riaperte un pò in tutte le più rinomate località delle riviere.

Ieri, sono state 40 le persone denunciate dai carabinieri in tutta la provincia di Genova per violazione delle disposizioni dell’autorità giudiziaria: si tratta molti residenti, persone trovate anche da sole, in auto, in un quartiere lontano da quello di residenza che non hanno saputo dare giustificazione del proprio spostamento. .