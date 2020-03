Coronavirus, 18 i pazienti ricoverati al San Martino di Genova, sette in rianimazione

Genova. Sono diciotto le persone positive al coronavirus ricoverate al San Martino di Genova. Questi i numeri diramati nel bollettino medico diramato dall’ufficio stampa nel pomeriggio. Di queste, undici si trovano al reparto Malattie Infettive e sette in quello di Rianimazione. Tre pazienti sospetti sono in attesa di tampone.

I ricoverati nel reparto di Malattie Infettive:

– Uomo 79 anni in condizioni critiche ma stabili

– Uomo di 78 anni in discrete condizioni

– Uomo di 76 anni febbrile in discrete condizioni

– Donna di 73 anni in miglioramento clinico, con potenziali dimissioni prossima settimana

– Uomo di 49 anni in buone condizioni generali, con dimissioni programmabili

– Donna di 64 anni in respiro con occhialini in condizioni stabili

– Uomo 72 anni in condizioni critiche ma stabili

– Uomo 61 in discrete condizioni generali

– Uomo 75 anni in lieve desaturazione

– Uomo 75 anni in discrete e stabili condizioni generali, con dimissioni possibili prossima settimana

– Una paziente certa di 69 anni in discrete condizioni

I pazienti in regime di ricovero presso Rianimazione, in assistenza ventilatoria invasiva, stabili nella loro gravità: un uomo di 79 anni, residente a Castiglione D’Adda, una donna di 85 anni residente nella provincia di Cremona, una donna di 90 anni residente nella provincia di Lodi, un uomo di 60 anni trasferito dall’Unità di Terapia Intensiva di Savona, una donna di 76 anni, proveniente da Bergamo, trasferita da Sanremo, un genovese di 73 anni e un uomo di 46 anni di Alassio.