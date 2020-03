Coronavirus, 112 intasato dalle richieste di informazioni, l’appello ai cittadini: usarlo solo in caso di sintomi

Genova. Il rischio è che l’utilizzo del 112 come un qualsiasi numero per chiedere informazioni, non consenta di rispondere alle vere emergenze.

Dalla Centrale del Numero unico di emergenza 112 di Genova arriva un appello ai cittadini.

Il 112 è il numero di emergenza da chiamare solo in caso di sintomi come febbre, tosse e difficoltà respiratorie. Il numero da chiamare per le informazioni sui decreti governativi e sul coronavirus è invece il 1500.

Un richiamo a un ulteriore senso di responsabilità da parte dei cittadini.