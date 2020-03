Coronarivus, l’appello del sindaco Bucci alla città: “Il nemico è subdolo ma tutti insieme ne usciremo”

Genova. “Cari genovesi, la situazione non è facile. Siamo di fronte a un nemico difficile, subdolo e vigliacco perché non lo possiamo vedere con i nostri occhi”. Comincia così l’appello del sindaco di Genova Marco Bucci alla città. Il sindaco che in queste settimane ha scelto di tenere un basso profilo lasciando la parola a chi direttamente si stava occupando dell’emergenza, dal governatore Toti che tiene i rapporti con il governo alle strutture di Alisa alla protezione civile regionale, oggi è intervenuto per dare un incoraggiamento ai genovesi e per ribadire la necessità di rispettare le regole che ci sono state imposte per contendere l’espansione del contagio.

“Rispettando le disposizioni – ha ricordato – non solo salvaguardiamo noi stessi ma anche coloro che ci stanno vicino e tutti i genovesi. Lo facciamo per noi, per gli altri e per le generazioni future”. Bucci ha ricordato il lavoro dei sanitari che “stanno facendo tutto il possibile per curare chi è stato contagiato e ammalato” ma ha chiesto anche ai genovesi di avere rispetto e attenzione per chi in questo momento controlla che le regole siano rispettate, dalla protezione civile alla polizia locale alle forze dell’ordine: “Ricordiamo che quando queste persone ci fermano per chiederci dove stiamo andando lo fanno per salvaguardare la nostra città e non per darci fastidio”.

“Ci sono limitazioni alle libertà personali, cose che non ci piacciono, attività commerciali che hanno dovuto chiudere temporaneamente – ha ricordato – c’è bisogno di un sacrificio da parte di tutti ma noi sappiamo che lo facciamo per il nostro futuro”

Il sindaco si è rivolto ai commercianti, ai professionisti e agli imprenditori che si trovano al momento le attività chiuse dalle disposizioni del governo: “Usiamo queste settimane – ha detto – per costruire i piani e le strategie che dovremo mettere in campo non appena usciremo dall’emergenza. Solo cosi come è accaduto dopo il ponte Morandi, rimboccandoci le maniche torneremo più forti di prima grazie a quel ‘modello Genova’ che ora è conosciuto in tutto il mondo”