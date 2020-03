Concerto “a porte chiuse” e caricato su Youtube per la Bryansk Governor’s Symphony

Genova. Lo spettacolo non si ferma, almeno sul piano virtuale. A seguito delle misure adottate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Gala Concert della Bryansk Governor’s Symphony previsto per lunedì 9 marzo nell’Auditorium Porto Antico dei Magazzini del Cotone, si svolgerà senza la presenza del pubblico.

Lo spettacolo verrà registrato, e il video caricato sul canale You Tube Genova More Than This.

Il concerto dell’orchestra russa, diretta da Salvatore Cicero e affiancata dai solisti SeungHee Cha (soprano), YouKyoung Julia Yoon (violino), Dokjin Oh (viola), Giovanni Ricciardi (violoncello) e Lynn Czae (pianoforte), ha il patrocinio del Consolato Generale della Federazione Russa ed è stato donato alla città di Genova da New York Classical Music Society, organizzazione no profit fondata nel 2004, che collabora con alcune delle principali istituzioni artistiche del mondo.