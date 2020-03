Genova. Classica nevicata primaverile, debole ma non troppo, sui monti della Liguria. Ecco le immagini che arrivano dalle webcam della Rete Limet. Cinque gradi sotto zero e fiocchi che si posano al suolo tra Rocca d’Aveto, Santo Stefano e Prato Cipolla.

Le correnti fredde in arrivo dai Balcani erano ampiamente previste e non riguardano solo la Liguria se si pensa che in queste ore la neve sta scendendo copiosa persino sulle regioni del sud.

Intanto qualche fiocco sta sconfinando, portato dal vento, anche sul mare, come testimoniano alcuni residenti di Sestri Levante. Strano a dirsi da Genova, dove splende il sole ma le temperature si sono abbassate rispetto agli ultimi giorni.

Nel video le immagini di Campegli (Castiglione Chiavarese) e Sestri Levante.