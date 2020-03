Cffs Città di Cogoleto, impianti sportivi chiusi fino al 15 marzo

Cogoleto. Il Cffs Città di Cogoleto, a seguito delle determinazioni del Governo e della Regione Liguria per contrastare l’epidemia di Covid-19, ha deciso la chiusura degli impianti fino al giorno 15 marzo.

“Riteniamo questa la decisione migliore per dare il nostro piccolo contributo alla salvaguardia della salute di chi fa parte della nostra “famiglia” in primis e più in generale della collettività – spiega il consiglio direttivo del Città di Cogoleto -. Sarà nostra cura comunicare i prossimi aggiornamenti. Siamo certi che ci ritroveremo presto, tutti insieme”.