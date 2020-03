Autostrade, limitazioni per i viadotti dell’A26: nuove criticità emerse da ispezioni a sorpresa

Genova. Ancora limitazioni per i viadotti della A26, oggetto in questi giorni delle prime ispezioni “a sorpresa” da parte del team di ispettori guidati dal super perito Placido Migliorino inviato dal Mit per verificare la stato di salute della rete autostradale genovese.

I controlli svolti dall’Ufficio ispettivo territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mercoledì si sono concentrati soprattutto sui viadotti Gorsexio, Buzero, Balinarasud, Madonna delle Grazie sulla A26, Ponticello ad archi sulla A10. Al termine delle ispezioni il Mit ha chiesto ad Autostrade per l’Italia di attuare alcuni interventi e di adottare cautele e limitazioni al transito dei veicoli.

Per il viadotto Gorsexio, il gigante dall’A26, è stato disposta l’interdizione ai transiti eccezionali, il divieto di sorpasso e interdistanza di 200 metri per i mezzi pesanti oltre alla sostituzione delle barriere frangivento.

Per i viadotti Buzero Nord e Sud, sempre sulla A26, che Genova24 aveva “visitato” nelle scorse settimane, e Balinara Nord, Sud e Sud bis è stato chiesto ripristino degli elementi ammalorati e sostituzione degli apparecchi di appoggio.

Per quanto riguarda il viadotto Ponticello ad Archi sulla A10 oltre alle misure già in atto, si aggiunge l’interdistanza dei mezzi pesanti di 50 metri.

Per il viadotto Madonna delle Grazie, sulla A26 interdizione al traffico dei trasporti eccezionali, riduzione della carreggiata in alcuni brevi tratti.

La notte tra il 4 e il 5 marzo, inoltre, sono state effettuate le prove di carico sul viadotto Sori sulla A12 con l’impiego di 28 tir, per 600 tonnellate di peso. Una rete di sensori posizionati sul viadotto e strumenti topografici disposti a valle e a monte del ponte hanno monitorato le prove e prodotto una quantità considerevole di dati, che richiederà un’approfondita analisi da parte del Mit e di Aspi e che, a un primo esame, lasciano prevedere un esito positivo della prova.