Autostrade, i cantieri sulla rete di Aspi in Liguria fino al 20 marzo

Genova. Secondo aggiornamento del programma dei cantieri notturni fino al 20 marzo 2020

MARTEDI’ 17 MARZO

A7 Serravalle-Genova

-chiusura del tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento A12 Genova-Sestri Levante, verso Serravalle/Milano. In alternativa, chi è diretto verso Serravalle/Milano o sulla A12 Genova-Sestri Levante, potrà entrare in autostrada da Genova Bolzaneto, sulla A7 Serravalle-Genova, o da Genova est, sulla A12 Genova-Sestri Levante.

A12 Genova-Sestri Levante

-riduzione a una corsia, per consentire verifiche e interventi di manutenzione sulle barriere fonoassorbenti, nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova e Genova est, in entrambe le direzioni, verso Sestri Levante e in direzione del ca oluogo ligure, dal km 0+000 al km 2+000;

-chiusura del tratto Genova Nervi-Recco, in direzione di Sestri Levante. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A12 alla stazione autostradale di Recco. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è presente un senso unico alterato.

MERCOLEDI’ 18 MARZO

A7 Serravalle-Genova

-chiusura del tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento A12 Genova-Sestri Levante, verso Serravalle/Milano. In alternativa, chi è diretto verso Serravalle/Milano o sulla A12 Genova-Sestri Levante, potrà entrare in autostrada da Genova Bolzaneto, sulla A7 Serravalle-Genova, o da Genova est, sulla A12 Genova-Sestri Levante.

A10 Genova-Savona

-chiusura del tratto compreso tra Savona e Albisola, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Savona, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A10 alla stazione autostradale di Albisola. Si consiglia lo stesso itinerario per chi proviene dalla A6 Torino-Savona e viaggia in direzione di Genova. Chi invece è diretto verso la A6 Torino-Savona, dovrà uscire e rientrare alla stazione di Savona.

A12 Genova-Sestri Levante

-riduzione a una corsia, per consentire verifiche e interventi di manutenzione sulle barriere fonoassorbenti, nel tratto compreso tra Recco e Rapallo, verso Sestri Levante, dal km 25+000 al km 29+000 e nella direzione opposta, verso Genova, dal km 26+000 al km 29+000.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone, verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa si potrà uscire alla stazione di Genova Pra’, sulla A1 Genova-Savona, e percorrere la SP456 del Turchino, con rientro sulla A26, alla stazione autostradale di Masone.

GIOVEDI’ 19 MARZO

A7 Serravalle-Genova

-chiusura del tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento A12 Genova-Sestri Levante, verso Serravalle/Milano. In alternativa, chi è diretto verso Serravalle/Milano o sulla A12 Genova-Sestri Levante, potrà entrare in autostrada da Genova Bolzaneto, sulla A7 Serravalle-Genova, o da Genova est, sulla A12 Genova-Sestri Levante.

A10 Genova-Savona

-chiusura del tratto compreso tra Albisola e l’allacciamento con la A6 Torino-Savona, in direzione di Savona/Ventimiglia. Di conseguenza, sarà chiuso anche l’accesso alla A6 Torino-Savona, per chi proviene da Genova. In alternativa, chi è diretto verso Savona/Ventimiglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Albisola, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A10, alla stazione autostradale di Savona.

L’accesso alla A6 Torino-Savona sarà possibile entrando alla stazione di Savona. Chi proviene dalla A6, potrà uscire alla stazione di Savona o proseguire il percorso verso Ventimiglia, senza incontrare chiusure autostradali.

A12 Genova-Sestri Levante

-riduzione a una corsia, per consentire verifiche e interventi di manutenzione sulle barriere fonoassorbenti, nel tratto compreso tra Recco e Rapallo, verso Sestri Levante, dal km 25+000 al km 29+000 e nella direzione opposta, verso Genova, dal km 26+000 al km 29+000.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone, verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa si potrà uscire alla stazione di Genova Pra’, sulla A10 Genova-Savona, e percorrere la SP456 del Turchino con rientro sulla A26, alla stazione autostradale di Masone.

VENERDI’ 20 MARZO

A12 Genova-Sestri Levante

-riduzione a una corsia, per consentire verifiche e interventi di manutenzione sulle barriere fonoassorbenti, nel tratto compreso tra Recco e Rapallo, verso Sestri Levante, dal km 25+000 al km 29+000 e nella direzione opposta, verso Genova, dal km 26+000 al km 29+000.