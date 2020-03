Autoparco, lettera di Crivello a Bucci: “Davvero tu non sei mai andato sopra le righe?”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo la lettera che il consigliere comunale d’opposizione Gianni Crivello ha inviato al sindaco di Genova Marco Bucci in merito alla vicenda dell’autoparco.

Tu hai dichiarato, poco prima del voto sulla delibera relativa al parcheggio camion area Villa Bombrini a Cornigliano: “Abbiamo visto recentemente tanta intolleranza, tanta violenza verbale, noi a Genova non vorremmo vederla più. Questa intolleranza verbale è totalmente inaccettabile, non è possibile continuare ad esprimersi in questo modo”.

A tale proposito potrei andare a riprendere video e/o documentazioni, con tue esternazioni o battute, ma francamente questo metodo non mi appartiene, mi limito a chiederti: “Tu Sindaco pensi di essere sempre stato un esempio di tolleranza? Non sei mai andato sopra le righe nei tuoi comportamenti in Sala Rossa, a Tursi, o durante gli incontri e le audizioni in conferenza capigruppo?”

Se vorrai, resto in attesa di un tuo riscontro, buon lavoro.