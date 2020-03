Autoparco, Chiamami Genova: “No ai tir in Valpolcevera, municipio non interpellato”

Genova. Il gruppo in consiglio municipale in Valpolcevera di Chiamami Genova, dopo il Pd e la Lista Crivello, si scagliano contro l’ipotesi di sistemazione di alcuni tir in aree della vallata. Riceviamo e pubblichiamo.

“Apprendiamo da alcuni organi di stampa che la civica amministrazione abbia trovato una soluzione tampone per gli autotrasportatori “sfrattati” da Campi dal Gruppo Spinelli, in attesa della realizzazione dell’autoparco.

Tale soluzione consiste in due aree a Genova Bolzaneto, una in via Lungotorrente Secca, che al momento funge da deposito dei mezzi ATP e l’altra in via Lungotorrente Secca, in precedenza utilizzato dal Cociv per le lavorazioni del “terzo valico.

Otre ad una contrarietà nel merito, visto che per la Valpolcevera questa rappresenterebbe l’ennesima servitù che dovrebbe ospitare, anche se temporanea, siamo perplessi inoltre per quanto concerne il metodo, visto che non c’è stato alcun coinvolgimento del consiglio municipale in tale decisione.

Del resto è nota l’idea di decentramento di questa giunta, che formalmente non può azzerare i Municipi, ma lo sta facendo nella sostanza, cercando di escluderli il più possibile da ogni processo decisionale, notiamo ad esempio, rispetto al precedente ciclo amministrativo, la scarsità di pareri, seppur facoltativi e non vincolanti, che vengono inoltrati alle commissioni municipali per essere discussi. Questi sono sicuramente tutti indizi che rappresentano una prova.

Sara Gallo

Davide Ghiglione

Consiglieri “Chiamami Genova -Putti Sindaco” Municipio V Valpolcevera”