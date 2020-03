Auto in fiamme sulla A7 prima di Bolzaneto, traffico bloccato per i soccorsi

Genova. Un’autovettura è andata in fiamme sull’autostrada A7 tra Sampierdarena e Bolzaneto in direzione nord, poco prima del casello di Bolzaneto. Sul posto Autostrade per l’Italia segnala traffico bloccato.

Sul posto gli interventi da parte dei vigili del fuoco e dei soccorsi. Non si hanno notizie di feriti gravi. L’incidente è avvenuto intorno alle 16e15.

Dopo lo sblocco del traffico si sono formate alcune code.

(immagini di Abubakar Yamin)