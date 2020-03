Arcelor Mittal, accordo azienda-rsu: lunedì 6 aprile riparte il ciclo della latta

Genova. Lo stabilimento Arcelor Mittal di Genova è pronto a far ripartire il ciclo della latta che, in base al Dpcm 22 marzo è considerato tra le attività produttive indispensabili per la filiera alimentare.

Questa mattina azienda ed rsu hanno firmato un accordo dopo la verifica della sussistenza all’interno dei reparti interessati dell’applicazione delle misure di prevenzione rispetto alla diffusione del contagio.

Dopo le ultime verifiche che verranno fatte in settimana dall’azienda insieme alla Prefettura, il ciclo della latta dovrebbe ripartire lunedì 6 aprile. A rientrare in fabbrica saranno 33 lavoratori suddivisi in tre reparti su poco più di mille dipendenti a cui si aggiungono quelli che in queste settimane sono rimasti nello stabilimento per garantire la sicurezza e la manutenzione degli impianti