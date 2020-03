Ansaldo energia completa sanificazione ma resta chiusa fino a fine mese

Genova. Ansaldo Energia ha completato tutte le ulteriori opere di sanificazione dello stabilimento ma, pur sussistendo le condizioni per riprendere l’attività produttiva, l’azienda ha deciso di mantenere lo stabilimento chiuso per un’ulteriore settimana.

Ansaldo energia quindi riaprirà lunedì 30 marzo. Fino ad allora, grazie all’accordo sottoscritto sabato da azienda e sindacati, i lavoratori staranno a casa utilizzando in parte del ferie non fruite lo scorso anno e in parte la cassa integrazione come previsto dal decreto Cura Italia del governo.

Obiettivo dell’azienda, che riesce in parte a operare in questo periodo in smart working, è di contribuire “così a ridurre il numero di persone circolanti”.

“L’azienda, consapevole della capacità e flessibilità delle sue maestranze, terminata l’emergenza, riprenderà la piena attività garantendo pertanto il rispetto delle consegne contrattualmente previste” conclude la nota in cui si ringraziano “i dipendenti che in questi giorni, con dedizione e senso di responsabilità, hanno operato in stabilimento per le opere propedeutiche alla piena ripresa produttiva in sicurezza”.