Ancora un argento per Filippo Armaleo ai Campionati europei Under-20

Croazia (Parenzo). Dopo il secondo posto ottenuto nella prova individuale, Filippo Armaleo (Cesare Pompilio) si ripete anche nella prova a squadre, conquistando, con la Nazionale italiana, la medaglia d’argento nella prova di spada maschile a squadre Under 20.

La squadra azzurra, composta, oltre che da Filippo, da Davide Di Veroli, Giulio Gaetani ed Enrico Piatti ha superato nell’ordine l’Azerbaijan per 45-25 negli ottavi di finale, L’Austria nei quarti per 45-31, la Francia in semifinale per 38-24 prima di essere sconfitta in finale dalla Russia col punteggio di 37-45.