Anche “Il Biscione di Corsa” rinviato

Non si svolgerà la classica “Biscione di Corsa”, gara ormai classica del periodo fra fine inverno ed inizio primavera. Era prevedibile, ma gli organizzatori hanno dato conferma.

Il comunicato del Biscione di Corsa sul rinvio della manifestazione, si correrà il 31 maggio: “In ottemperanza alle norme contenute nel decreto ministeriale sul Coronavirus appena approvato ci vediamo costretti a rinviare la manifestazione a domenica 31 Maggio. Chi si fosse già iscritto pagando online verrà contattato personalmente per la restituzione della quota o il suo utilizzo per la nuova data.

Siamo certi che il mondo podistico ripartirà più forte di prima e che ogni gara rinviata avrà il supporto di tutti gli atleti del nostro favoloso sport.

Grazie a tutti.”