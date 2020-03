Amt, lunedì riapre la funicolare Zecca-Righi dopo i lavori sulle gallerie

Genova. Amt informa che da lunedì 9 marzo la funicolare Zecca-Righi riprenderà regolare servizio.

La riapertura dell’impianto, chiuso dal 17 febbraio, era prevista inizialmente per l’inizio del mese, poi era slittata ad oggi ma è stata ancora rimandata per consentire lo svolgimento di alcuni interventi, esterni all’impianto, da parte di terzi per obblighi di messa in sicurezza delle proprietà soprastanti la funicolare nella zona della galleria Carbonara.

Contestualmente all’apertura dell’impianto i servizi bus sostitutivi F1, F2 e F2/ non saranno più attivi.