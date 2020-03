Alessio Cindolo trionfa alla Carnival Race

A Crotone grande impresa per Alessio Cindolo (YC Italiano) che ha conquistato il successo nell’International Carnival Race + Optisud organizzata dal Club Velico Crotone. Condizioni splendide nella giornata finale, con vento sostenuto.

Cindolo, nell’affollatissima categoria juniores (211 iscritti), batte anche il campione europeo In carica al termine di 5 giornate di serrati confronti. Competizione che il giovane velista genovese ha dominato sin dalle prime battute con il migliore piazzamento nelle prime quattro uscite per poi “accontentarsi di una gara più in “relax” nell’ultima regata, forte del vantaggio accumulato sui rivali.

Secondo è arrivato il padrone di casa Alessandro Cortese del Club Velico Crotone che è stato vicino a Cindolo, ma solo nel finale si è fatto sotto. Terzo Zeno Valerio Marchesini del Fraglia Vela Malcesine.