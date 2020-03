Aggredisce un passante con una sbarra di ferro e picchia la madre: 41enne in manette

Genova. Prima ha aggredito per futili motivi un passante con un’asta di ferro poi è salito in casa e ha minacciato e picchiato la madre colpendola con calci e pugni.

Protagonista un 41enne genovese che la scorsa notte è stato arrestato dai militari del Nucleo Radiomobile, per resistenza , maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate dall’uso di armi e per l’articolo 650.

La prima aggressione è avvenuta in strada in via Toscanelli nel quartiere di Sestri ponente. La vittima, un 49enne anch’egli genovese, ha tuttavia rifiutato le cure da parte dei sanitari. Rientrato nella sua abitazione, ha colpito la madre con calci e pugni.