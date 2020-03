A Villa Serena il trasferimento di 16 pazienti non Covid per liberare posti letto nelle strutture pubbliche

Genova. In relazione alla situazione di emergenza legata alla gestione della diffusione del virus CoViD-19, Villa Serena di Genova, Casa di Cura privata che fa parte di GVM Care & Research, A.Li.Sa (Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria) e ASL 3 Genovese e hanno siglato un accordo per contribuire a far fronte all’aumento del numero dei pazienti affetti da CoViD-19 che richiedono assistenza nelle strutture ospedaliere di ASL 3.



Villa Serena, nell’ottica di solidale risposta all’emergenza, mette a disposizione dell’ASL 3 un totale di 16 posti letto per il ricovero di pazienti internistici a bassa e media complessità non affetti da CoviD-19. Questa operazione permetterà di liberare posti letto nelle strutture ospedaliere di ASL3 per destinarli a pazienti Covid19.

Il numero dei letti messi a disposizione e la tipologia delle prestazioni sono, se necessario, potenzialmente modificabili.



“C’è una emergenza sanitaria in Liguria – afferma la Direzione di Villa Serena – come in tutto il Paese ed è doveroso dare, in relazione alle nostre capacità operative, il nostro contributo, anche perché GVM Care & Research, il gruppo ospedaliero italiano a cui Villa Serena fa capo, è parte integrante del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale”.