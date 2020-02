Genova. Un piccolo incendio ha creato allarme ieri sera sulla spiaggia di Voltri, costringendo i Vigili del Fuoco ad un intervento d’emergenza.

Mano ignota, infatti, avrebbe dato fuoco ad legname e rifiuti, con le fiamme che lambivano il soppalco soprastante della passeggiata. Il rapido intervento dei pompieri ha evitato ulteriori danni.

In zona, pochi minuti dopo è stato segnalato un rogo di un cassonetto, per cui la polizia sta indagando per verificare eventuali collegamenti.