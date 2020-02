Voltri, ancora cassonetti spazzatura in fiamme: strade invase dal fumo

Genova. Un incendio ha distrutto diversi cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti, impestando l’aria di tutto il quartiere.

E’ successo poco prima delle 13 a Voltri, in via Don Giovanni Verità: un pochi minuti le fiamme hanno distrutto almeno tre contenitori, prima che il rapido arrivo dei vigili del fuoco mettesse in sicurezza la zona.

Quello di questa mattina è il secondo episodio del genere in pochi giorni: venerdì un episodio simile si era verificato in passeggiata, mettendo a rischio la struttura lignea della stessa.